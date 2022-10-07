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Война с Россией: хроника
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"Нам приходилось постоянно адаптироваться и развивать наше мышление, но мы нашли способ продлить поставки продукции" - директор по маркетингу компании "Ferrexpo" Ярославна Блонська

7 октября, 2022 пятница
13:40
Экономика

Несмотря на российскую агрессию и блокирование Россией украинских портов, компания Ferrexpo остается одним из ключевых украинских экспортеров, поддерживая экономику государства в тяжелейшее время

На официальной странице компании появилось интервью с ключевым человеком компании, ответственным за маркетинг о том, как в компании управляют экспортной логистикой во время войны в Украине. Ярославна Блонская была назначена исполняющей обязанности директора по маркетингу Ferrexpo в сентябре 2022 года.

После вашего недавнего назначения и. директора по маркетингу, как Ferrexpo руководит своей экспортной логистикой при вторжении России в Украину?

Мы поддерживали производство на протяжении всей войны, что является невероятным достижением в силу обстоятельств. В нашем отделе маркетинга и логистики нам приходилось постоянно адаптироваться и развивать наше мышление в условиях невероятно сложной и непредсказуемой операционной среды. Многие компании в Украине не смогли продолжить свою деятельность, но мы нашли способ продолжить поставку продукции ряду клиентов через железнодорожные пути, нашу дочернюю компанию, работающую на баржах на реке Дунай и других логистических партнеров в Европе. Я также хотела бы поблагодарить наших клиентов за поддержку; у нас есть ряд ключевых деловых отношений, которые мы развивали на протяжении многих десятилетий, и мы ценим их понимание в эти трудные времена.

 Война ли заставила вас переключить свое внимание на высококачественные железорудные окатки?

Мы продолжаем сосредотачиваться на высококачественных формах руды с высоким содержанием железа, поскольку они представляют наибольшую ценность как для нас, так и для наших клиентов. В третьем квартале 2022 года мы увеличили производство высококачественных окатков прямого восстановления до 31% общего производства окатков, и мы активно расширяем наше сотрудничество со сталелитейными заводами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, который является одним из основных рынков для этого продукта. Благодаря увеличению производства окатков прямого восстановления мы также сможем снизить наш объем выбросов в рамках Scope 3, поскольку этот тип окатков используется производителями стали, которые при производстве обычно образуют меньше выбросов углерода на тонну продукции.

Каковы ваши ожидания по доступным логистическим маршрутам?

С самого начала войны всегда было трудно предсказать ее следующий этап и влияние, которое он будет иметь на нас. В общем, мы ожидаем продолжения маршрутов, которые существуют в ближайшей перспективе со спросом, конкурирующим на пропускную способность железнодорожной сети, поскольку уборка урожая в Украине подходит к концу. Мы надеемся в скором времени возобновить регулярные поставки на морской рынок, поскольку этот процесс требует от нас установления новых логистических отношений, новых сделок и создания запасов перед загрузкой судов.

Каковы сегодня рынки стальной руды и стали?

Экономики во всем мире находятся под давлением из-за высоких затрат на энергоносители, инфляцию и экономическую неопределенность. Цена на железную руду (индекс Fe 62%) упала ниже 100 долларов США за тонну, а в европейском металлургическом секторе в последние месяцы закрывались мощности, сокращалось производство стали. Деятельность Ferrexpo ведется десятилетиями и компания уже видела многие циклы на мировых рынках железной руды. Наше расположение позволяет нам быть очень универсальными. Мы смогли перейти в Азию во время пандемии Covid-19 в 2020 году, а затем в Европу в 2022 году, когда доступ Украины к Черному морю был ограничен. Мы будем и дальше оставаться гибкими в нашем портфолио продаж и будем иметь глобальный след через наши маркетинговые офисы по всему миру.

Каковы ваши ожидания по ценам на железную руду в ближайшей перспективе?

Текущие консенсусные оценки цен, сделанные аналитиками инвестиционных банков, указывают на то, что цена мелкой фракции железной руды (индекс Fe 62%) будет оставаться в основном соответствующим в 2023 году текущим ценам, тогда как фьючерсные контракты на железную руду указывают на цены примерно долларов США на следующие два квартала. Цена на железную руду в значительной степени зависит от Китая, на долю которого в 2021 году приходилось 73% мирового импорта железной руды, и предстоящий 16 октября Национальный съезд Коммунистической партии Китая может предоставить дополнительную информацию о перспективах цен на железную руду.

война с Россией
Ferrexpo
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