Нам предложили конец июля, но нет конкретных дней, - Кулеба о визите Зеленского в Вашингтон

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Еще даты нет. Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже скоро. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", - сказал Кулеба.



По его словам, в центре внимания визита будет вопрос безопасности, то есть нормандский формат, Донбасс, Крым, вопрос американских инвестиций в Украину и развитие торговли, вопросы реформ в Украине.



"Но, кроме встречи с администрацией США, будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общественностью, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдена - это визит в Америку в широком смысле", - сказал глава МИД.

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