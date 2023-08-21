Украина защищает себя. Свою независимость, свою землю и своих людей. Разве этого мало? Зачем добавлять больше, искать глобальный смысл, обесценивающий самое главное — защиту собственной независимости. И, что немаловажно, ведет к антизападной риторике — именно тому, чего и добивается враг. Чтобы мы разочаровались в коллективном Западе и вернулись к матушке.

Сейчас последовал новый виток заклинаний о единстве. После всех барабанов, яиц-по-17, стадионов, дорог-по-60млн, летней формы, которая становится зимней (видимо, обрастает шерстью) и остальных гадких историй, которых уже и не упомянуть, — все эти призывы о единстве особенно лицемерны. Потому что нам предлагают заткнуться, чтобы не мешать воровать.

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Не выйдет, уже не затыкается. Раздраконили, делайте теперь что-нибудь с этим. Не депутатов на Мальдивах, Кипре и Болгарии мандатов лишайте, потому что это популизм — сами такое в список взяли, сами виноваты. Нет. Своих сажайте. Массово.

И прекратите воровать на войне, потому что украденные деньги – это погибшие защитники. И избавьтесь наконец от предателей, потому что что-то прилеты на удивление точно прилетают. И смотрящих выбросьте, потому что это прямой образ ценностей Майдана и погибших на войне Героев. И верните наконец телеканалы, потому что это позор свободе слова и демократии.

И когда все это сделаете, тогда можете разводиться о добре и зле. И о единстве. До того это лишь лицемерное словоблудие.

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Об авторе. Наталья Фицич, журналистка

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