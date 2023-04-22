В европейской культуре это слово прочно закрепилось за японскими летчиками, садившимися в безмоторные самолеты и взрывавшими вражеские корабли ценой собственной жизни. И слово приобрело немного самоубийственную коннотацию, но это немного ложное представление.

Монгольская орда, терроризировавшая весь европейский континент, двигалась не только на Запад. Монгольский хан Хубилай дважды загружал свое многочисленное войско на корабли и плыл завоевывать Японию, а японцы бессильно наблюдали за превосходившей их силы армадой. И дважды в Японском море налетал тайфун и разрушал весь монгольский флот. Это было настолько удивительно для Японии, что они назвали тайфун "камикадзе" – божественным ветром, спасшим Японию. И японские пилоты решили стать самым божественным ветром, позаимствовав название.

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Дважды в Японском море налетал тайфун и разрушал весь монгольский флот. Это было настолько удивительно для Японии, что они назвали тайфун "камикадзе" – божественным ветром, спасшим Японию. И японские пилоты решили стать самым божественным ветром, позаимствовав название

Помню первую неделю войны, когда самым главным оружием украинских военных стал уже легендарный Байрактар, которыми разбивали первую волну нападающих и подарили нам надежду. И я помню, как моя осторожная надежда сменилась отчаянием, когда после разбитых первых колонн спутниковые снимки зафиксировали длинную, километров на 20 колонну российской военной техники, которая двигалась с севера от украинской границы вглубь страны. Это было настолько страшно и бессильно наблюдать, что я думал — ну жесть, первую отбили, но теперь что? Что с этим делать? Но вся та здоровенная колонна исчезла из новостей на следующий же день — ее аннигилировали украинские артиллеристы и пилоты байрактаров. Наш божественный ветер.

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То, что создали украинские военные, – настоящее чудо мифологического масштаба. Чудо, которое они продолжают творить, но оно совершенно рукотворно, и им пришлось самим стать богами, чтобы это произошло. И мы обязаны превратить всю страну в пантеон, место круглосуточного и вечного уважения богов, спасшим нас. Безотносительно от того, как они выглядят, в каком текущем настроении или в каком состоянии. Каждый город, каждый курорт, каждая улица, каждое кафе, каждая маршрутка должна стать местом почитания этих людей.

Гордиться тем, что удалось жить среди живых богов.

И печалиться о павших.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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