Об этом информирует в фейсбуке спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .



Братчук подчеркнул, что эти ракеты отличаются высокой эффективностью в борьбе с врагом.



"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель".



К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля", – говорится в сообщении.



Глава Одесчины рассказывает, что для уничтожения крейсера необходимо четыре ракеты Harpoon, эсминца – хватит двух, а одна ракета может нанести серьезное повреждение небольшому кораблю или катеру.



"Сейчас нам передано столько "гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?" - пишет Сергей Братчук.

Напомним, около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину.

Украинские артиллеристы из 45-й бригады опубликовали видео, как уничтожили технику и живую силу оккупантов на Запорожье.

За день 27 мая украинские военные уничтожили на Востоке до 60 российских оккупантов.

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