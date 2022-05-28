Нам передано столько "гарпунов", что мы можем потопить весь черноморский флот РФ - Братчук
Украинские защитники получили американские противокорабельные ракеты Harpoon, чтобы давать достойный отпор российским оккупантам в Черном море
Об этом информирует в фейсбуке спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .
Братчук подчеркнул, что эти ракеты отличаются высокой эффективностью в борьбе с врагом.
"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель".
К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля", – говорится в сообщении.
Глава Одесчины рассказывает, что для уничтожения крейсера необходимо четыре ракеты Harpoon, эсминца – хватит двух, а одна ракета может нанести серьезное повреждение небольшому кораблю или катеру.
"Сейчас нам передано столько "гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?" - пишет Сергей Братчук.
- Напомним, около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину.
- Украинские артиллеристы из 45-й бригады опубликовали видео, как уничтожили технику и живую силу оккупантов на Запорожье.
- За день 27 мая украинские военные уничтожили на Востоке до 60 российских оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное