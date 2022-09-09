Видео главнокомандующий ВСУ опубликовал на своей facebook-странице.

"Свыше 1000 кв. км освобождены от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", – говорится в сообщении.

О том, что в рамках продолжающихся оборонных операций украинские воины освободили уже десятки населенных пунктов от оккупантов, а с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории, сообщил 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

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