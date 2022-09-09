"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед": Залужный показал, как встречают украинских воинов жители освобожденных населенных пунктов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал видео освобождения оккупированных ранее россиянами территорий на Юге Украины. Люди со слезами на глазах встречают украинских воинов, а военные поднимают сине-желтые флаги в освобожденных населенных пунктах
Видео главнокомандующий ВСУ опубликовал на своей facebook-странице.
"Свыше 1000 кв. км освобождены от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", – говорится в сообщении.
- О том, что в рамках продолжающихся оборонных операций украинские воины освободили уже десятки населенных пунктов от оккупантов, а с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории, сообщил 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский.
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