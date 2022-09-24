Нам нужны немецкие танки – Порошенко в эфире Deutsche Welle

Об этом сообщает Европейская Солидарность .

По словам Порошенко, вооружение ВСУ – это и есть кратчайший путь к миру, потому что агрессор понимает только язык силы.

"Путин идет настолько далеко, насколько ему позволяют. Второе – не доверяйте Путину. Путин в переговорах никогда не сдерживал своего слова. Он понимает только силу, нашу силу. Поэтому сила украинской армии, единство украинского общества и народа, сильная коалиция в мире, которая поддерживает Украину и единство, точно остановит Путина", – подчеркивает Порошенко.

"Вы должны понимать, что чем больше оружия, чем больше боеприпасов вы снабжаете, тем короче будет путь к миру. Другого пути не существует, путь компромисса Путин не понимает", – сказал Порошенко.

"Время дипломатии заканчивается, и теперь лучший дипломат – украинские Вооруженные Силы, поддерживаемые союзниками. В этой ситуации нам точно нужны немецкие танки, немецкая амуниция, мы очень благодарим за немецкую артиллерию. Пожалуйста, помогите нам спасти вас, помогите нам и Европе. Помогите нам выполнять нашу совместную работу. И, давая Украине танки, поддерживая украинские Вооруженные Силы, помогая Украине, вы инвестируете в собственную безопасность", – призвал пятый президент.

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