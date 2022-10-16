Нам нужны не деньги от МВФ, а его присутствие в стране, - экономист Пендзин
Такие организации как Международный валютный фонд не финансируют военную экономику и расходы, связанные с войной. Нам помогают США и ЕС – без них Украина не могла бы воевать с точки зрения экономики
Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Еспресо.
"Нам не деньги от МВФ нужны, а его присутствие в стране как сигнал для инвесторов, что с Украиной можно работать. Это важно на фоне того, что мы фактически объявили дефолт по внешним заимствованиям", – отметил он.
По словам экономиста, основные деньги мы получаем от партнеров – американцев, в первую очередь.
"Европа дает нам долгосрочные дешевые кредиты, а США дают нам гранты. Ленд-лиз, заработавший с 1 октября - это тоже, по сути, дарение военной техники. Без помощи наших партнеров Украина воевать не смогла бы с экономической точки зрения. Всемирный банк и МВФ - это международные организации, которые поддерживают экономику в процессе ее восстановления и развития. Точно они не финансируют военную экономику и расходы, связанные с войной", - подытожил Пендзин.
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