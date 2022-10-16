Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Еспресо.

"Нам не деньги от МВФ нужны, а его присутствие в стране как сигнал для инвесторов, что с Украиной можно работать. Это важно на фоне того, что мы фактически объявили дефолт по внешним заимствованиям", – отметил он.

По словам экономиста, основные деньги мы получаем от партнеров – американцев, в первую очередь.

"Европа дает нам долгосрочные дешевые кредиты, а США дают нам гранты. Ленд-лиз, заработавший с 1 октября - это тоже, по сути, дарение военной техники. Без помощи наших партнеров Украина воевать не смогла бы с экономической точки зрения. Всемирный банк и МВФ - это международные организации, которые поддерживают экономику в процессе ее восстановления и развития. Точно они не финансируют военную экономику и расходы, связанные с войной", - подытожил Пендзин.