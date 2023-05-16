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Нам нужны истребители для создания совершенной системы ПВО, - Зеленский на саммите Совета Европы

16 мая, 2023 вторник
22:58
Война с Россией

Зеленский в обращении на саммите Совета Европы отметил необходимость укрепления украинского ПВО, в частности путем предоставления западных истребителей

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что во время ракетного удара в ночь на вторник противовоздушная оборона Украины сбила 100% ракет, запущенных Россией. Он подчеркнул, что этому способствовали системы ПВО, которые передали западные государства Киеву.

"Год назад мы не могли сбить большинство ракет террористов, особенно баллистических, и когда я спрашиваю, сможем ли мы это сделать сейчас, можем ли мы что-то сделать, когда мы объединены и полны решимости защитить жизнь, ответ таков: мы, в единстве , будем выкладываться на 100% по любому делу", – отметил глава государства.

Он добавил, что территория Украины велика, чтобы результаты противовоздушной обороны, подобные последним, "стали правилом", нам нужны дополнительные системы ПВО и ракеты.

"Нам также нужно больше: истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной, и я уверен, что мы до этого дойдем. 100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% шансов агрессору", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что Исландия, председательствующая в Комитете министров Совета Европы, организует саммит глав государств и правительств, который собрал 46 государств-членов 16-17 мая в Рейкьявике. Это 4-й саммит Совета Европы с момента его создания в 1949 году.

Саммит посвящен основным ценностям Совета Европы и поддержке Украины через конкретные меры, направленные на достижение справедливости для жертв российской агрессии.

Об обращении к участникам саммита также упомянул Владимир Зеленский в своем вечернем обращении:

"Принял участие – онлайн – в работе Саммита Совета Европы, работающего сегодня в Рейкьявике. Все страны свободной Европы, сильные лидеры нашей Европы… Поблагодарил их за поддержку нашего государства и призвал действовать вместе и дальше на 100%, чтобы мы были защищены – вся Украина, вся Европа, весь свободный мир – на 100%. Никакая ракета террористов, ни одна пушка террористов и ни один шантаж террористов не должны угрожать свободе!"

  • Напомним, 4 страны, Великобритания, Бельгия, Франция и Нидерланды договорились о создании международной коалиции истребителей для Украины, предусматривающей обучение украинских пилотов, закупку истребителей и боеприпасов.
Владимир Зеленский
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