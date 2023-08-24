Ибо воспринимать события 12, 17, 19 или 20 века как повод для самообесценения или поиска постоянных (сомнительных) печальных аналогий — это просто вопиющее нарушение логики и того же принципа историзма.

Да, у нас были проблемы с созданием государства, преимущественно из-за очень неблагоприятных обстоятельств.

Но в Корее до японской оккупации триста последних лет их последнего государства были сплошной болью и страданиями. И ничего. Пережили и отсталость. И реально плохое внешнее управление. И ксенофобскую оккупацию.

То же Китай, народы которого пережили такие 150 лет с 1820-х по 1970-е, что еще нужно найти, кому так не повезло. Пожалуй, только уйгурам, которых геноцидят прямо сейчас, но оружие им почему-то никто не предоставляет.

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О страданиях курдов или ирландцев вообще помолчим.

Особенно до сих пор разделенных и лишенных государства курдов, которым так и не удалось получить свой 1991. Это народ, которому более двух тысяч лет. И который может любому извлечь урок из национальных трагедий и разделенности.

Так что неуникальна наша история и не эксклюзивна.

С ней нужно научиться жить. Рефлексировать. И оставлять позади.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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