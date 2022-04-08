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Нам нужно создать "список Бучи". Весь мир должен объединиться, чтобы идентифицировать всех этих варваров - Порошенко

8 апреля, 2022 пятница
15:50
война с Россией

Петр Порошенко в эфире Sky News призвал мир создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского"

Об этом сообщается на сайте Европейской Солидарности.

По его словам, российские убийцы, которые пытали и расстреливали украинцев в Буче и других населенных пунктах, должны понести наказание.

"Трагедия в Буче, где сотни и сотни гражданских лиц были убиты в этой кровавой резне, изменила природу войны. И в чем же теперь мы нуждаемся? Нам точно нужны международные санкции. Санкции, которые были бы разрушительны для Путина. Нам также нужен "список Бучи". Весь мир должен объединиться с тем, чтобы идентифицировать всех тех варваров, которые убивали украинских женщин, кто их насиловал, тем более на глазах их детей, тех, кто убивал и женщин, и детей, и людей пожилого возраста и оставляли их лежать прямо на улицы",- сказал Порошенко.

Список Магнитского — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав человека в РФ.

  • Напомним, 7 апреля Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за поддержку и приветствовал одобрение Европейским парламентом мощной программной Резолюции по поддержке Украины.

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