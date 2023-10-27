"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий

"Украинцам нужно научиться любить друг друга", – заявил народный депутат в интервью на своем Ютуб-канале.

Княжицкий рассказал, что исследует вопросы украинской демографии и опыт других стран в решении таких проблем, а также готовит наработки для возвращения украинцев: "Я глубоко исследовал причины возвращения или невозвращения украинцев из успешных стран. Мне очень важно рассказать, что нужно сделать, чтобы в Украине собрались украинцы со всего мира, чтобы нас было как можно больше. Я изучал пример Польши, пример Израиля. Я точно знаю, что мы можем их вернуть и продемонстрирую, какие шаги от государства нужны, чтобы демографический кризис не превратился в демографическую катастрофу".

"Украинцы, которые делятся любовью, получают взамен еще больше любви. И мы учимся любить друг друга. И как украинцы мы чувствуем, что мы Украинцы", - сказал Княжицкий и анонсировал документальный фильм на эту тему. Политик рассказал, что на создание ленты вдохновился деятельностью проекта "Шелтер", который основала неравнодушная молодежь в Верховине для помощи переселенцам: "Сначала молодые и активные люди начали собирать гуманитарную помощь для украинцев, которым пришлось переехать на Ивано-Франковскую область. Но они часто спрашивали и о других активностях, хотели проводить вместе время, учить украинский язык. Так в рамках проекта начали создавать кружки, лагеря в горах, другие активности. Самое главное, что они им подарили - это любовь.И эта любовь была настолько масштабной, что их немецкие партнеры и другие благотворители решили им помочь. И они открыли сеть Шелтеров - на Прикарпатье, Львовщине, Киеве, Черновцах, Полтаве. Шелтер начал развиваться как движение, когда одни украинцы стали помогать другим".



Также Николай Княжицкий прочитал лекцию в университете в Ивано-Франковске о демографических проблемах в Украине:

"Студенты задавали много вопросов. Я им говорю: нам нужно создать Министерство возвращения. А себе думаю, что это должно быть не просто министерство возвращения, а это должно быть Министерство Любви. Потому что мы должны уметь любить друг друга. А любовь - это всегда демократия", - подытожил Николай Княжицкий.