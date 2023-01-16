Нам нужно открывать представительства Украины в Тайбэе и Тайваня в Киеве, и пора это делать уже сейчас, - нардеп Мережко
Александр Мережко, народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, отметил, что Китай проявляет двойные стандарты и очень нервно реагирует на любые попытки контактов и развития отношений между Украиной и Тайванем
Об этом он рассказал в эфире Епресо.
"Нам нужно открывать представительство Украины в Тайбэе и представительство Тайваня в Киеве, а одним из весомых аргументов является тот, что сейчас в Тайване есть граждане Украины, которые там постоянно живут, поэтому мы должны защищать права и интересы наших граждан. К сожалению, Китай проявляет двойные стандарты и очень нервно реагирует на любые попытки контактов и развития отношений между Украиной и Тайванем и возникает закономерный вопрос: Почему европейским странам можно создавать такие представительства, и даже в авторитарной России это можно делать, а Украине нельзя? Я считаю, что не нужно откладывать решение этого вопроса, как мы любим, "на после войны", - прокомментировал народный депутат Украины.
Александр Мережко подчеркнул, что надо, наоборот, наиболее важные и радикальные вопросы решать сейчас и уже сегодня создавать эти представительства.
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