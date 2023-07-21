Согласно анализу государственных закупок, на производство сериалов в 2023 году на непрозрачных конкурсах под свои фирмы государство выделило 400 миллионов гривен.

400 миллионов гривен — это двадцать пять тысяч Fpv-дронов-камикадзе, двадцать пять тысяч точных ударов по российским оккупантам, сотни спасенных жизней украинских воинов. Им во время войны нужно оружие и снабжение, а не новогодние сериалы, которые будут как-то на коленке лепить.

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Лучшее развлечение — когда в новогоднюю ночь будут крутить видео с поражением российских окупантов теми же дронами-камикадзе, которые приобретут за деньги, снятые с финансирования никому не нужных сериалов.

Когда президент ограничит нецелевые расходы государственного бюджета на "новогодние комедии" во время войны? Неужели телевизионщики не могли бы какое-то время поработать на волонтерские средства, собирать деньги на свое творчество? Как только совесть позволяет брать эти деньги из бюджета…

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Ибо народ собирает средства на вооружение, и в первую очередь, на дроны, потому что государственный бюджет в значительной степени идет на другие, далекие от войны цели.

Президент Зеленский и глава офиса Ермак, сами кинопродюсеры, должны немедленно аннулировать эту позорную растрату государственных средств, и направить эти деньги на вооружение. Закупки этих фильмов нужно отменить, контракты разорвать, а деньги направить на Fpv. Это будет правильная история, которая вызовет уважение президента и положительную реакцию среди общества.

Ждем решения Верховного Главнокомандующего и аннулирования всех расходов на далекие от войны развлекательные проекты.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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