Нам нужно настраивать себя на то, что эта война скоро не закончится, – политик, боец ТрО Киева Егор Фирсов

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Фирсов отметил, что очень важно психологически и стратегически себя настраивать, что эта война скоро не закончится. Это касается прежде всего обычных граждан, не говоря уже о военных.



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"Я не сомневаюсь в своих побратимах, бойцах ВСУ и ТрО, там, поверьте, такие стальные нервы и другие места, что сомнения нет, однако людей я бы настраивал, что нужно психологически готовиться, делать запасы, понимать, что война может быть долго и иногда тяжело", - сказал боец.



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