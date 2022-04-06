Нам нужно настраивать себя на то, что эта война скоро не закончится, – политик, боец ТрО Киева Егор Фирсов
Фирсов отметил, что он не сомневается в бойцах ВСУ и ТрО, а гражданским гражданам советует настроиться и беречь силы и выносливость
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Фирсов отметил, что очень важно психологически и стратегически себя настраивать, что эта война скоро не закончится. Это касается прежде всего обычных граждан, не говоря уже о военных.
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"Я не сомневаюсь в своих побратимах, бойцах ВСУ и ТрО, там, поверьте, такие стальные нервы и другие места, что сомнения нет, однако людей я бы настраивал, что нужно психологически готовиться, делать запасы, понимать, что война может быть долго и иногда тяжело", - сказал боец.
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