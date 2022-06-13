"Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается": Зеленский обратился к American Jewish Committee Global Forum
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам American Jewish Committee на форуме одной из самых влиятельных структур, активно продвигающих решения для обороны Украины
Об этом информируют на странице в фейсбуке Офиса президента Украины .
"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что ваша помощь уже существенная. Но вы можете использовать еще большее свое влияние", – сказал Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.02
Покупка 34.02Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 35.62Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное