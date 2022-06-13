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Главная война с Россией "Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается": Зеленский обратился к American Jewish Committee Global Forum

"Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается": Зеленский обратился к American Jewish Committee Global Forum

13 июня, 2022 понедельник
13:27
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам American Jewish Committee на форуме одной из самых влиятельных структур, активно продвигающих решения для обороны Украины

Об этом информируют на странице в фейсбуке Офиса президента Украины .

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что ваша помощь уже существенная. Но вы можете использовать еще большее свое влияние", – сказал Зеленский.

Справочно. American Jewish Committee – Американский еврейский комитет – это еврейская правозащитная группа, основанная 11 ноября 1906 года. Это одна из старейших еврейских организаций адвокатуры, и, по данным The New York Times, "широко рассматривается как декан американских еврейских организаций".
  • 13 июня советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украине для перехода в контрнаступление нужны 100 дальнобойных артиллерийских систем.
  • Глава МИД Украины провел телефонные разговоры с польским и литовским коллегами, они обсудили поставки тяжелого оружия, седьмой пакет санкций и разблокировку экспорта Украины.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы над Россией необходимо установить паритет в тяжелом вооружении.
  • 7 июня министр обороны Литвы Арвидаса Анушаускас сообщил, что страна передала Украине 20 военных автомобилей, еще 20 БТР вскоре.
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Мир
Владимир Зеленский
оружие для Украины
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