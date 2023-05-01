Это слово "гнев". В винительном падеже, если быть придирчивым.

"Μῆνιν".

Именно этим словом начинается "Илиада" Гомера, большинство исследователей считают первым произведением именно западной, европейской литературы. Из древнегреческой культуры проросла древнеримская, из них двоих – культуры Италии, Франции, Британии, Германии, США, других стран и, конечно, Украины. И если говорить именно о литературе, и говорить о ней как о дереве, на котором цветут Шекспир, Джойс, Бодлер, Кафка, Вергилий, Шевченко, Беккет, Гете и все остальные, то глубочайшие корни этого дерева, его начало – это Гомер.

Гомер начинается с гнева. Я вижу в этом что-то глубоко символическое. Особенно сейчас, когда это чувство, чувство гнева, осознанное каждым украинцем так, как никогда раньше

А Гомер начинается с гнева.

Я вижу в этом что-то глубоко символическое. Особенно сейчас, когда это чувство, чувство гнева, осознанное каждым украинцем так, как никогда раньше. Когда мы видим наши разрушенные города, когда мы видим страдания детей, когда мы понимаем, какими шрамами останется война на нашей земле – мы пьем гнев из бездонных колодцев наших душ.

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И это верно. Гнев придает силы. Так было всегда и всегда будет, пока люди остаются людьми.

Нам нужно много сил, чтобы дать волю своему гневу.

"Гнев воспой, богиня, Ахилла, сына Пелея".

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократическая Сокира".

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