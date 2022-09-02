Об этом сообщает DW .

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены", – сказал Шмыгаль.

Известно, что Шмыгаля ждут в Берлине 3 сентября. В воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц в Канцелярии. Он является наиболее высокопоставленным украинским политиком, посетившим Берлин с начала российской захватнической войны.

"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия - "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", - заявил он.

После начальных колебаний Германия за последние месяцы поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: десять тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три реактивных системы залпового огня и три бронированных эвакуационных машин.

"Германия достигла огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием", – сказал Шмыгаль.

По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, сегодня это самое современное оружие.

"Но, конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее", – заявил он.

Прямые поставки современных боевых танков и БМП для Шольца до сих пор остаются табу. Ни одна страна НАТО до сих пор не передала Украине такие системы вооружения.

30 июля стало известно, что в Украине возникли проблемы с немецкими артиллерийскими системами Panzerhaubitzen 2000, нуждающимися в ремонте после интенсивных боев.

30 августа министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что со складов бундесвера вскоре прекратят поставлять оружие для Украины .