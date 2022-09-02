"Нам нужно изменение философии поставок вооружений": Шмыгаль призвал Германию и США предоставить Украине боевые танки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед визитом в Германию призвал федеральное правительство поставлять украинским военным боевые танки, чтобы отбивать российских нападающих
Об этом сообщает DW .
"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены", – сказал Шмыгаль.
Известно, что Шмыгаля ждут в Берлине 3 сентября. В воскресенье его примет канцлер Олаф Шольц в Канцелярии. Он является наиболее высокопоставленным украинским политиком, посетившим Берлин с начала российской захватнической войны.
"Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия - "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", - заявил он.
После начальных колебаний Германия за последние месяцы поставила в Украину ряд тяжелых вооружений: десять тяжелых артиллерийских установок типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных установок, три реактивных системы залпового огня и три бронированных эвакуационных машин.
"Германия достигла огромного прогресса в вопросе поддержки Украины оружием", – сказал Шмыгаль.
По его словам, сначала поставляли только средства защиты или шлемы, сегодня это самое современное оружие.
"Но, конечно, мы хотим получить больше оружия и оборудования как можно скорее", – заявил он.
Прямые поставки современных боевых танков и БМП для Шольца до сих пор остаются табу. Ни одна страна НАТО до сих пор не передала Украине такие системы вооружения.
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