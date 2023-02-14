Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН.

"Организации Объединенных Наций недостаточно иметь правильную повестку дня. Ей необходимы знания и опыт, чтобы работать с государствами-членами для реализации этой повестки дня. Нам нужны новые навыки, новый опыт, новые стратегии и программы", - подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что планирует подготовить аналитическую записку, посвященную видению "ООН 2.0". В записке будут изложены предложения в нескольких отраслях, которые будут направлены на более эффективную поддержку стран-членов ООН в ближайшие годы. Речь идет о сфере цифровых технологий, инноваций, прогнозирования и поведенческих наук.

Ранее государства-члены обратились к Гутеррешу с просьбой предоставить рекомендации по имеющимся проблемам и будущим вызовам ООН. Поэтому 10 сентября 2021 года был представлен доклад "Наша общая повестка дня", в котором была изложена концепция развития глобального сотрудничества на следующие 25 лет.

Гутерреш отметил, что за 18 месяцев с момента представления доклада "Наша общая повестка дня" в ООН достигли значительного прогресса. В частности, произошел прорыв в вопросе возмещения затрат и убытков (в результате климатических изменений). Кроме этого, провели Саммит по трансформации образования и создано Молодежное бюро ООН.

"Но это, безусловно, только начало – нам нужно идти дальше", - подчеркнул Гутерреш.

Он добавил, что коллективные механизмы решения глобальных проблем не соответствуют масштабу вызовов. Также генсек ООН выразил надежду, что результатом Саммита будущего станет формирование "Пакта будущего". Он будет включать действия по созданию честной и справедливой глобальной финансовой безопасности, а также обязательства по обеспечению безопасности, мира и устойчивости планеты и развитие технологий, которые служили бы человечеству и защищали будущие поколения.

"Этот год должен стать годом, когда мы заложим основы для более эффективного глобального сотрудничества, способного справиться с сегодняшними вызовами, а также с новыми рисками и угрозами в будущем", - подытожил Гутерреш.