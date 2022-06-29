Нам нужно больше оружия. Альтернативы нет, - Резников

Об этом Алексей Резников рассказал в Facebook.

"Мы живем в страшное и странное время! На фронте оккупантов уничтожают сверхсовременные артиллерийские системы рядом с зенитными установками, которым по 80 лет. С ними вместе "Смерть врагам" делают из трофейного российского оружия. Когда о победе Украины будут писать книги и снимать кино, консультанты-эксперты по вооружению не будут спать неделями, однако можно четко констатировать - Украинская Армия неустанно переходит на западное вооружение и на современные модели его использования, в то время как Россия стремительно идет к раннему палеолиту", - подчеркнул министр.

"Но должен сказать прямо — нам нужно больше оружия. Российская армия велика и для того, чтобы снизить угрозу для всего мира, нам нужно ее остановить. Альтернативы, похоже, нет. А страна-террорист есть, и она все еще крайне агрессивна", – заявил Резников.

29 июня волонтер Притула обсудил с министром обороны варианты распределения средств, собранных на "Народный Байрактар". Украина получила их бесплатно.

29 июня Петр Порошенко в интервью Bild заявил , что Путин – международный террорист, он ничем не отличается от бен Ладена.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-брифинге с саммита НАТО в Мадриде заявил , что Альянс поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе.

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