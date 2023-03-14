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OPINION

Нам нужна жесткая люстрация пророссийских политиков

Вадим Денисенко
14 мартa, 2023 вторник
16:07
Мнение

В парламенте группа депутатов зарегистрировала законопроект, направленный, на первый взгляд, против пророссийских политиков

Но выглядит так, что этот закон может быть принят, чтобы потом его отменить.

Суть закона такова: запретить всем членам запрещенных в 2022 году пророссийских партий занимать какие-либо должности, если они находились в этих партиях 16.01.14 (дата принятия диктаторских законов Януковича).

Почему этот проект плохой?

Прежде всего, он неконституционный и точно рано или поздно будет обжалован, а затем его отменят.

Прежде всего, проект неконституционный и точно рано или поздно будет обжалован, а затем его отменят

Во-вторых, и это важнее сейчас, государство не сможет провести столь масштабную люстрацию. Мы снова повторим "подвиг" люстрации 2014 года.

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Нам точно нужно проводить очень жесткую люстрацию пророссийских политиков. Но люстрировать нужно 5-10 тысяч чиновников и политиков. Больше – мы просто не сможем. Но каждый, кто потом захочет что-то говорить о России и русском языке, должен знать, что в политику он никогда не попадет.

Нам точно нужно проводить очень жесткую люстрацию пророссийских политиков. Но люстрировать нужно 5-10 тысяч чиновников и политиков. Больше – мы просто не сможем. Но каждый, кто потом захочет что-то говорить о России и русском языке, должен знать, что в политику он не попадет никогда

На самом деле, жесткая люстрация небольшого количества политиков и аудит антикоррупционной политики государства — это основа нашего будущего. Без этого мы выигрываем войну и проигрываем восстановление. Даже если на нас с неба упадут пока мифические 750 млрд долларов плана Маршала.

К сожалению, даже сейчас, даже в столь чувствительных вопросах, побеждает хайп.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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