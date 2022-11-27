Нам нужна суверенная Украина, чтобы Россия никогда не угрожала Европе, - Орбан

Об этом сообщило издание 24.hu со ссылкой на выступление Орбана на конгрессе Международного объединения христианских демократов (CDI), где он вице-президент.

Стало известно, что, оценивая политическую ситуацию в Европе, венгерский премьер отметил, что сегодня европейский континент сталкивается с несколькими серьезными вызовами одновременно: войной в Украине, экономическим кризисом, нелегальной миграцией и "распространением западной неомарксистской идеологии".

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"Европа едина относительно своих целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы. А для этого нам нужна суверенная Украина", - заявил Орбан.

Кроме этого, он также указал на разногласия в видении разными европейскими государствами инструментов восстановления мира в Европе, особенно в отношении введения санкций, отметив, что здесь "мнения расходятся" и дебаты с Венгрией относительно санкций "будут и дальше".

Орбан отметил, что сейчас насущная необходимость – избежать рецессии, и он убежден, что экономики Центральной Европы добьются успеха, но "повышение цен на энергоносители из-за войны и санкции Брюсселя очень усложнит это".

20 октября стало известно, что премьер-министр Венгрии на саммите лидеров государств Европейского Союза призвал их пересмотреть санкционную политику в отношении России.

После заявления Виктора Орбана о рисках для Евросоюза из-за помощи Киеву в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что такая помощь со стороны ЕС является не благотворительностью, а инвестицией в безопасность Европы.

29 октября стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина не получает критического ущерба из-за позиции Венгрии на международной арене.

Напомним, Венгрия отказывается предоставлять оружие Украине и даже транспортировать его через свою территорию, демонстрируя откровенно пророссийскую политику. Однако страна охотно принимает беженцев из Украины и помогает им.

11 ноября стало известно, что количество венгров, которым нравится пророссийская политика правительства Венгрии, с весны уменьшилось на 17% и составляет почти 39%.

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