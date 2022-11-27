Нам нужна суверенная Украина, чтобы Россия никогда не угрожала Европе, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужно сделать все, чтобы Украина оставалась суверенным государством, чтобы Россия не могла угрожать европейским странам в будущем
Об этом сообщило издание 24.hu со ссылкой на выступление Орбана на конгрессе Международного объединения христианских демократов (CDI), где он вице-президент.
Стало известно, что, оценивая политическую ситуацию в Европе, венгерский премьер отметил, что сегодня европейский континент сталкивается с несколькими серьезными вызовами одновременно: войной в Украине, экономическим кризисом, нелегальной миграцией и "распространением западной неомарксистской идеологии".
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"Европа едина относительно своих целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы. А для этого нам нужна суверенная Украина", - заявил Орбан.
Кроме этого, он также указал на разногласия в видении разными европейскими государствами инструментов восстановления мира в Европе, особенно в отношении введения санкций, отметив, что здесь "мнения расходятся" и дебаты с Венгрией относительно санкций "будут и дальше".
Орбан отметил, что сейчас насущная необходимость – избежать рецессии, и он убежден, что экономики Центральной Европы добьются успеха, но "повышение цен на энергоносители из-за войны и санкции Брюсселя очень усложнит это".
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