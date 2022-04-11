Нам нужна помощь G7 для восстановления Украины: из-за нациста Путина вдвое больше украинцев были вынуждены покинуть свои дома, чем во время Второй мировой войны, - Яценюк

Политик рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Когда 2 недели назад Европейский банк реконструкции и развития сделал заявление, что украинская экономика упадет на 20%, я думаю, что они, мягко говоря, ошиблись. Сегодня Всемирный банк сказал уже 45%. Моя оценка: все будет зависеть от развития событий на фронте По сравнению с 2014 годом, когда я руководил правительством, уже сегодня я вижу сокращение ВВП конкретно уже на половину Не говоря о невероятно большом дефиците государственного бюджета, который нужно будет покрывать исключительно на средства или заимствований, или вливания из специально созданного нашими западными партнерами фонда", – отметил Яценюк.



Экс-премьер подчеркнул, что уже нужны сотни миллиардов долларов на восстановление дорог, сетей, домов, больниц, соцсферы, промышленности и т.д.



"Без G7 мы не справимся: нам необходимо оружие, жесткие санкции в отношении России, фонд восстановления и развития Украины. Ведь ко всем цифрам еще одна поразительная. Во время Второй мировой войны около 6 млн украинцев были перемещены с территории Украины в другие регионы. За время всей войны. А сегодня мы уже имеем около 11 млн украинцев перемещенных - временно перемещены и украинцы, выехавшие за границу. Представьте себе, вдвое больше украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за этого нациста Путина, чем во время Второй мировой войны ", – заметил Арсений Яценюк.

Напомним, 29 марта 2022 г. премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери Украины из-за полномасштабной российской агрессии превышают $1 трлн.

По состоянию на 1 апреля украинская инфраструктура получила ущерб от войны на $68,2 млрд, за неделю он вырос на $5 млрд.

По состоянию на 9 апреля количество беженцев, выехавших из Украины с начала российского вторжения, составляет более 4,5 миллиона человек.