Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что Германия поддержит Украину – Зеленский

Об этом президент Украины сказал в интервью ZDF.

Зеленский отметил, что ожидает визита Шольца в Киев, от которого надеется на заверения в военной поддержке Германии, а также в поддержке нашей страны на ее пути к членству в Европейском Союзе. Кроме того, во время этого визита, по словам украинского президента, с канцлером Шольцом могли бы обсудить вопросы безопасности, финансовые и санкционные.

"Я бы уточнил одну важную вещь – нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что они поддержат Украину. Он и его правительство должны сами для себя выбрать: не быть балансом между Украиной и отношениями с Российской Федерацией, а выбрать для себя, кто в приоритете. Потому что я чувствую, что народ Германии это сделал, а для руководства это всегда сложно, потому что много разных вызовов. Я это понимаю. Но тем не менее я очень на это рассчитываю", - добавил Зеленский.

Отвечая на вопрос, почему его отношения с Шольцом сложны, Зеленский заметил, что отношения между народом Украины и Германии прекрасные, а между руководством стран – "неплохие", однако присутствует определенный скепсис.

"Думаю, что есть некоторый скепсис в отношениях между руководством Германии и Украины. Я не считаю, что этот скепсис принес именно Олаф Шольц. Я не считаю, что это что-то новое. Конечно, у нас, я считаю, прекрасные отношения между народами и очень неплохие отношения между руководством, но этот скепсис относительно нас особенно проявляется в вопросе будущего членства в Европейском Союзе или НАТО. Весь этот скепсис был еще до господина Шольца. К сожалению, было такое отношение. Поэтому имеем то, что мы имеем в этом вопросе", – сказал он.

В упомянутом интервью Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовилась к российскому вторжению, но предупредить его помешало отсутствие должного вооружения и превентивных санкций против РФ. А также заявил, что Украина не намерена идти на территориальные уступки России ради мира.

13 июня издание La Stampa сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги должны приехать в Киев 16 июня. Однако того же 13 июня правительство Германии отказалось подтвердить визит канцлера Олафа Шольца в Киев с Макроном и Драги.

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