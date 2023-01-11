Нам нужна не просто украинская культура, а привлекательная украинская культура
Эта проблема выходит далеко за пределы эстетики или чего-то интеллектуального, хотя и основывается на этом
Еще весной у меня немного начал дергаться глаз от некоторых украинских песен. Не менее потому, что они мешали ржать над русским трэшем типа Дениса Майданова. Потому что каждый раз должен вспоминать и о треше отечественном.
Например, как иронизировать над певцом Шаманом, если у нас есть Люся Кава? Человек даже не пытался заморочиться над текстами, а просто напичкал разных заскорузлых фраз: "Украинка я, гордость это моя, горы и поля — это моя земля". И вот уже 7 миллионов просмотров. И эти люди будут писать, что это офигенно патриотическая песня. А вы говорите, откуда берутся дамы со свечами, молельщицами и берегибожами.
Казалось бы, фиг с ним, такая фигня тоже нужна на рынке. Но ее действительно стало многовато. Настолько, что нормальные музыканты тоже начали пускаться по берегу, как Калуш со Скофкой со своими "пулями-дебилами".
Нам нужна не просто украинская культура, а привлекательная украинская культура, в том числе массовая. В том числе и на экспорт
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Эта проблема выходит далеко за пределы эстетики или чего-то интеллектуального, хотя и основывается на этом. Нам нужна не просто украинская культура, а привлекательная украинская культура, в том числе массовая. В том числе и на экспорт.
Пример сильной патриотической конъюнктуры в кино дал нам десятки откровенно хреновых лент. Потому что они снимались без особых чувств, а потому надо. На такое дадут деньги. Замутим шота о Крутах.
А еще нас, напомню, ждет фильм о Буче и о мутном волонтере.
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
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