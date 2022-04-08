Нам нужен санкционный "коктейль Молотова", полное эмбарго на нефть или блокирование доступа России к средствам за нее, - Зеленский

Такую идею Владимир Зеленский озвучил, выступая в парламенте Финляндии.

"Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по ЕС. Нужны действенные и мощные санкции. Такой санкционный "коктейль Молотова". Нам нужно вместе защитить Европу от российского энергетического оружия. Ведь каждый образованный человек понимает, что время ископаемого топлива давно прошло. Нужно искать более чистые источники энергии сегодня, и если Европа пока не готова отказаться от российской нефти, то она должна как первый шаг ограничить поток денег за нефть в Россию, пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа России к ним. Пусть сначала Россия возвращает мир и отвечает за военные преступления, а уже потом забирает деньги с этих счетов. Пусть вспомнит, что такое дух Хельсинки и восстановит действие Хельсинкских соглашений в полном объеме, а потом можно будет дискутировать об экономике", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 8 апреля, Зеленский выступил в парламенте Финляндии и предложил ей принять участие в восстановлении учебных заведений и модернизации образования в послевоенной Украине.

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