Нам нужен не шум, а евроинтеграция, поэтому надо понимать – мы не можем обойти все этапы вступления в ЕС, на это нужно время, – Магда
Исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда подчеркнул, стоит понимать, что по пути вступления в ЕС нас ожидают непростые переговоры, так же надо понимать, что ускорение нашего вступления получено благодаря мужеству наших защитников
"Очевидно, что вопросы борьбы с коррупцией, вопросы усиления эффективности управления, вопросы прозрачных судов никуда не исчезнут с повестки дня", – сказал Магда в эфире Эспрессо.
Эксперт отметил, что Украина остается беднейшей страной Европы. Несмотря на то, ЕС согласился оказать финансовую поддержку Украине на восстановление: "Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен дала понять, что ЕС готов взять на себя львиную долю средств в вопросе восстановления украинской экономики, инфраструктуры и Украины. Однако реально эти средства получить только после завершение активных боевых действий. До этого времени мы можем получать только средства, которые могут поддерживать функционирование государства, но вряд ли позволят быстро продвигаться вперед".
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Добавим, что первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина должна бы полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году.
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Между тем, Украина уже направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи. заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз
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