Нам нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем, а не деньги, – вторая ракетка Украины Костюк

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По словам Костюк, Украине нужны мир и свобода, а не деньги.



"Украине нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем. Не деньги. Каждый, кто считает, что такое решение нацеливается на лично на игроков, достаточно эгоистичным. Игроки являются большой частью пропаганды и большим примером для своих поклонников. Молчание — это предательство. Как видим, "Уимблдон", безусловно, не получил никакой выгоды и сталкивается с множеством трудностей. Ничего личного, но надеюсь, другие турниры будут действовать так же", - написала вторая ракетка Украины Марта Костюк в Twitter.

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