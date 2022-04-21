Нам нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем, а не деньги, – вторая ракетка Украины Костюк
Вторая ракетка Украины Марта Костюк отреагировала на заявление австралийского теннисиста Джона Миллмана, который написал, что лучше бы "Уимблдон" отдал всю прибыль Украине, чем дисквалифицировал российских и белорусских игроков
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По словам Костюк, Украине нужны мир и свобода, а не деньги.
"Украине нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем. Не деньги. Каждый, кто считает, что такое решение нацеливается на лично на игроков, достаточно эгоистичным. Игроки являются большой частью пропаганды и большим примером для своих поклонников. Молчание — это предательство. Как видим, "Уимблдон", безусловно, не получил никакой выгоды и сталкивается с множеством трудностей. Ничего личного, но надеюсь, другие турниры будут действовать так же", - написала вторая ракетка Украины Марта Костюк в Twitter.
- Напомним, 11 марта Марта Костюк заявила, что ни один российский теннисист не извинился за военную агрессию против Украины.
- 29 марта Костюк призвала всех переходить на украинский язык , чтобы РФ никого не признала русскоязычными "соотечественниками".
- 20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.
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