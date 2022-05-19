Нам нужен легитимный международный механизм компенсации нанесенного Россией ущерба, - Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Должны как можно быстрее решить несколько проблем. Национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, Европейский суд по правам человека не может обеспечить принудительное исполнение своих решений, ООН почти парализована пребыванием России в Совбезе", - сказал Ермак.

По его словам, источниками компенсаций могут быть как упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество.

Однако зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов – неприкосновенностью частной собственности.

"И это при том, что сама Россия пренебрегает международным правом, а капиталы так называемых кошельков Путина имеют преимущественно криминальное происхождение. Следовательно, нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже созданы профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять.Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен. Украины. Среди таких мероприятий мы ожидаем также режим максимального допуска украинских товаров на рынки наших союзников и партнеров, запуск так называемого плана Маршалла для Украины", - пояснил Ермак.

18 мая мировые лидеры обсудили оказание помощи украинцам в размере $15 миллиардов для покрытия финансовых потерь, причиненных войной. В тот же день президент Европейского совета Шарль Мишель предложил создать новую политическую платформу европейского сотрудничества, открытую для Украины, и внесет этот вопрос в повестку дня саммита лидеров ЕС в конце июня.

Отметим, что по схожей идее уже озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил его предложение о создании более широкого европейского клуба стран за пределами ЕС.

Также июньский саммит ЕС обсудит заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В этом же выступлении Шарль Мишель отметил , что настаивает на активизации расширения ЕС, в том числе и в контексте Украины.

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