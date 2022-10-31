В эфире хорватского телеканала N1 он отметил, что Путин пытается принудить Украину к капитуляции путем разрушения объектов критической инфраструктуры. Однако украинцы демонстрируют чрезвычайную стойкость в этой ситуации, отмечает Порошенко.

"К сожалению, более 35% энергетической инфраструктуры Украины разрушено. Ни одна страна не выживает в Европе при таких условиях, но мы, украинцы, готовы к этому, потому что для нас свобода, демократия и возвращение в европейскую семью народов гораздо важнее, чем отсутствие энергии, воды, электричества. И лучше быть в темноте, чем быть рабом", – подчеркнул Порошенко.

"Это лишь еще одно доказательство того, что Украина сейчас является самой еврооптимистичной страной на континенте. Мы рассчитываем на поддержку европейцев, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО", – отметил пятый президент.

"Самой срочной должна быть помощь с противоракетной и противовоздушной обороной, и это может помочь закрыть небо. А второй пункт – это критические объекты, я имею в виду генераторы, трансформаторы для энергетической инфраструктуры", – объясняет Порошенко.

"Потому что украинцы, которые работают в энергетической сфере с определенным риском для собственной жизни, зная, что ракеты прилетают на электростанции, остаются там и пытаются за очень короткое время вернуть энергоснабжение Киеву, всей Украине. Но нам нужны запчасти, которые помогут нам бороться с энергетическим шантажом Путина", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Спасибо за "Рамштайн" и поставку оружия, но сегодня нам также нужен энергетический "Рамштайн". И я как пятый президент Украины инициировал и призвал все страны-члены организовать это и продемонстрировать такой тип солидарности с Украиной", – отмечает Порошенко.

"Наши партнеры должны осудить эти атаки. Мы просим обязательно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. И в течение короткого срока Путин должен появиться за решеткой в Гааге для рассмотрения в Международном суде", – убежден Петр Порошенко.

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