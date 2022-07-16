"Нам нужен эмоциональный суверенитет": Зеленский по поводу фейка о "массированном российском ударе"

Об этом он сказал во время вечернего обращения.

"Никогда в прошлом столько, как сейчас, не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле. Даже сегодняшний день показал, насколько важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друга о том, что мы говорим и как переживаем это время. Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Временного Яра... Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников", - подчеркнул президент.

По его словам, информационные вбросы дополняют ракетный и артиллерийский террор против нашего государства.

"Поэтому нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать сознательно любую информацию, какие-либо сообщения, хотя бы от кого они шли. И видеть, кому и зачем они нужны и нужны ли именно Украине, облегчают ли они для нас с вами путь к победе", - добавил Зеленский.

Сегодня, 16 июля, городской голова Ивано-Франковск Руслан Марцинкив сообщил о "массированном ракетном обстреле по всей Украине". Впоследствии соответствующее сообщение с его страницы в соцсети исчезло.

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