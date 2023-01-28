Об этом он заявил изданию Le Figaro .

"В долгосрочной перспективе санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, лишают ее шансов на модернизацию, погружают в длительную рецессию. Но нам нужен быстрый взрывоподобный эффект, волна от которого если не снесет Путина, то хотя бы точно лишит его ресурса для длительной войны", – подчеркнул он.

В частности, Порошенко отметил, что первое, что должен сделать G7 в марте – это снизить потолок цен на российскую нефть.

"Уместнее было бы употреблять слово "плинтус". Пока предельная цена на российскую нефть оказалась слишком положительной – даже выше рыночной", – констатирует Порошенко.

Он также считает, что следует строго контролировать запрет на перегрузку российской нефти или изготовление нефтяных коктейлей с ее ингредиентами, наказание за сокрытие страны происхождения и т.п.

Третье – через инструменты международного права блокировать вход в Суэцкий канал российских подсанкционных экспортных товаров.

Кроме этого, по его словам, тогда россияне будут тратить на транспортировку нефти в Южную Азию в несколько раз больше времени, чем напрямую через Суэц. Этот механизм должен предусматривать компенсацию ущерба Египту, который тот понес бы из-за сокращения доходов от прекращения транзита в интересах России, отмечает Порошенко.

Также следует строго соблюдать ограничения на российскую торговлю сжиженным газом.

"Мы благодарны поставщикам оборудования и технологий французской Total, немецкой Linde and Siemens, японской Mitsui за то, что прекратили сотрудничество с проектом Arctic LNG2, а также южнокорейской Daewoo Heavy, отказавшейся от соблазнительного заказа на 15 танкеров ледяного класса", – пишет Порошенко.

Он призвал также закрыть нефтепровод "Дружба". "Это же абсурд, когда россияне уничтожают нашу инфраструктуру, а мы вынуждены прокачивать примерно 12 миллионов тонн российской нефти! По согласию с партнерами, не сомневаюсь, Украина остановит и "Дружбу", и нашу часть ГТС. Единственная причина, почему мы и до сих пор качаем нефть и газ – считаемся с мнением тех наших партнеров, которые до сих пор потребляют российские энергоносители", – отмечает Порошенко.

Необходимо лишить Россию почти десять миллиардов долларов за услуги по обогащению урана и строительству АЭС. "Росатом" как соучастник преступлений российской военщины на Чернобыльской и Запорожской АЭС заслуживает строжайших санкций", - считает он.

По его мнению, также нужно сделать совершенно неликвидными золото-валютные запасы России.

"Недостаточно запретить покупать золото у России. Должна быть заблокирована любая возможность использовать его в качестве залога или в виде других инструментов. Российское золото – это кровавое золото, российские бриллианты – это кровавые алмазы, особенно если учесть грязный бизнес группы "Вагнер" в африканских странах", – отмечает Порошенко.

"По прогнозам, реальные ограничения в нефтегазовом секторе, если они в полной мере заработают в 2023 году, обрушат российский экспорт с 530 до 300 миллиардов долларов, а предлагаемые нами шаги лишат Россию еще 30 миллиардов долларов экспортного дохода", – пишет Петр Порошенко.

Он также отмечает: пока мир ожидает кумулятивный эффект предыдущих санкций, в Украине работает российский молох смерти, который уничтожает украинцев.

"Санкции это не цель, а только средство, а цель – победа в войне и справедливый мир", – отметил он.

27 января сообщалось, что Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" подготовил очередной большой груз для ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb