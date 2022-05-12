"Нам нужен британский и европейский ленд-лиз": Порошенко в эфире BBC

"Два месяца назад я призвал западных лидеров к пяти шагам на пути поддержки Украины. Первая позиция была о ленд-лизе. Я очень благодарен за решение Соединенных Штатов конгресса, и мы рассчитываем также от британского парламента на подобное решение. Вы ведь точно знаете, что такое ленд-лиз", – говорит Порошенко.

"Позиция вторая – план Маршалла. Это о донорской конференции для поддержки Украины. Сейчас у нас есть перспектива 40 млрд долл., что буквально вчера было объявлено со стороны США. Со стороны Великобритании – 1,3 млрд. Однако нам понадобится больше , ведь мы нуждаемся во всем – от продовольствия до боеприпасов", – говорит Порошенко.

"Позиция три – нам нужно оружие. Сейчас нам нужно все, и прежде всего наступательное оружие. Что такое наступательное оружие? Это то, что может изменить правила в этой войне. Можете представить, что будущее мира зависит сегодня от 1000 бронемашин, от 500 танков , от 400 истребителей и 300 систем противовоздушной обороны", – отмечает Порошенко.

"Четвертая позиция – санкции и эмбарго. И вновь на этом пути Великобритания и Соединенные Штаты лидируют. Однако нам нужен шестой пакет санкций, который должен быть введен Европейским Союзом. Отдельные европейские страны демонстрируют нежелание к этому шагу, это является символом и свидетельством политической коррупции. Путина. Единство должно быть сохранено", – призвал Порошенко.

"И позиция пятая – План действий по членству в НАТО и статус официального кандидата на членство в Европейском Союзе", – резюмирует Петр Порошенко.