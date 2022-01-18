Нам никогда не остановить COVID-19, это уже часть экосистемы, главное – преодолеть чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, - ВОЗ
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил, что COVID-19 будет существовать всегда, поэтому главная задача сегодня - остановить чрезвычайное положение в системе здравоохранения
Об этом Райан сказал во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает Укринформ.
"В этом году мы не сможем побороть вирус, и никогда не сможем остановить вирус. Эти пандемические вирусы уже являются составляющей нашей экосистемы. Но мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреес провозгласил в январе 2020 года" - заявил Райан.
Он отметил, что для преодоления чрезвычайной ситуации необходимо максимально сдержать распространение COVID-19 и свести к минимуму смертность от этого заболевания. Этого можно добиться путем вакцинации всего населения, и важно, чтобы это было доступно всем слоям и группам во всех регионах мира.
Райан сообщил, что на данный момент двумя дозами вакцины от COVID-19 вакцинировано около половины людей на Земле. Однако есть большое отличие в долях вакцинированных в зависимости от региона.
Следовательно, самый низкий уровень вакцинации наблюдается в странах с низким уровнем развития.
Да, в Африке показатель вакцинации находится на уровне 7%. И поэтому, хотя вакцинация и продолжается, есть страны, которые фактически остаются вне этого процесса. И нам нужно добиться справедливости и защищать наиболее незащищенные группы во всех странах при борьбе с этим вирусом ", - сказал Райан.
- Напомним, 11 января в ВОЗ сообщили, что более 50% европейцев заразятся штаммом "Омикрон " в ближайшие 6-8 недель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное