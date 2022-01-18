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Нам никогда не остановить COVID-19, это уже часть экосистемы, главное – преодолеть чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, - ВОЗ

18 января, 2022 вторник
20:55
Коронавирус ВООЗ

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил, что COVID-19 будет существовать всегда, поэтому главная задача сегодня - остановить чрезвычайное положение в системе здравоохранения

Об этом Райан сказал во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает Укринформ.

"В этом году мы не сможем побороть вирус, и никогда не сможем остановить вирус. Эти пандемические вирусы уже являются составляющей нашей экосистемы. Но мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреес провозгласил в январе 2020 года" - заявил Райан.

Он отметил, что для преодоления чрезвычайной ситуации необходимо максимально сдержать распространение COVID-19 и свести к минимуму смертность от этого заболевания. Этого можно добиться путем вакцинации всего населения, и важно, чтобы это было доступно всем слоям и группам во всех регионах мира.

Райан сообщил, что на данный момент двумя дозами вакцины от COVID-19 вакцинировано около половины людей на Земле. Однако есть большое отличие в долях вакцинированных в зависимости от региона.

Следовательно, самый низкий уровень вакцинации наблюдается в странах с низким уровнем развития.

Да, в Африке показатель вакцинации находится на уровне 7%. И поэтому, хотя вакцинация и продолжается, есть страны, которые фактически остаются вне этого процесса. И нам нужно добиться справедливости и защищать наиболее незащищенные группы во всех странах при борьбе с этим вирусом ", - сказал Райан.

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