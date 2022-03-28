Нам нельзя выжигать эмоции сейчас, нельзя завышать ожидания, чтобы не перегореть, - Зеленский о ситуации в борьбе с Россией

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время традиционного вечернего обращения, передает Эспрессо.TV .

"Ситуацию надо воспринимать мудро, на сколько это возможно. Без чрезмерной эйфории от успехов, но и без самонакручивания. Нам еще нужно время, нам еще нужно оружие, мы должны бороться и должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас, нельзя завышать ожидания" , просто чтобы не перегореть", – сообщил президент Украины.

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