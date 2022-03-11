Нам нельзя позволить Путину заморозить войну в Украине, – нардеп Роман Костенко
Воин ВСУ, нардеп Роман Костенко подчеркнул, что в то же время мы не позволим оккупантам закрепиться на тех рубежах, где они сейчас
"Эта задача не только для ВСУ, а для абсолютно каждого украинца. Всех, кто будет думать о сотрудничестве с оккупантом, будут отвечать как предатели по законам военного времени", – сказал Костенко в эфире Espreso.TV.
Костенко добавил: “Необходимо вытеснить оккупантов, чтобы ни одного метра украинской территории, которую они оккупировали с 24 февраля, под их ногами не было. Дальше же нужно вести переговоры о других оккупированных россиянами территориях".
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Также нардеп отметил, что оккупанты перешли с военной тактики на террористическую: "Они целенаправлено уничтожают гражданское население. Мы не должны этого прощать", – сказал он.
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Напомним, также создан сайт для иностранцев, желающих защищать Украину от российской агрессии.
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