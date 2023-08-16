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Война с Россией: хроника
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OPINION

Нам не повезло жить внутри истории

Юрий Богданов
16 августа, 2023 среда
20:06
Мнение

И мы, как ни парадоксально, оказались наиболее готовым к этому обществом

Да, мы делаем очень много ошибок и откровенной чепухи.

Мы действительно меняемся медленнее, чем могли бы. Там, где это не очень и сложно.

Я вот человек, работающий с томами документов, читаю, анализирую, пишу. И когда читаешь сотни страниц, написанных украинским бюрократическим, ты хочешь на прием к психиатру. Поскольку понимаешь, как твой мозг не готов мириться с тем, что ты читаешь,

А, казалось бы, сделать чиновничий язык человеческим проще, чем судебную систему реформировать. Но нет.

И так почти во всем.

Мы — несовершенное государство и общество,   состарившееся оставаясь бедным, с большим шлейфом исторических травм, которое столкнулось с большим злом. И каким-то чудом устояло.

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Вернее не так.

Мы — первое государство в Европе за последние 83 года, выдержавшее внешнее вторжение большего по потенциалу врага и не посыпавшееся. Последним была Финляндия. И то с нюансами.

И тут невозможно все списать на помощь союзников. Ведь устояли мы без помощи. Помощь пошла, потому что устояли.

Но и дальше не будет уж намного легче. Нам очень трудно будет преодолевать фундаментальные проблемы после.

Потому что весь мир будет трясти. Это не вопрос России, не вопрос Китая. Это глобально накопленная совокупность факторов. Которая будет определять очень некомфортные и стрессовые для человечества следующие 30-50 лет.

А мы играем на максимальном уровне сложности уже сейчас. Когда надо воевать, реформировать, не допустить роковых ошибок и еще, желательно, думать о том, что дальше. Ведь после победы над Россией турбулентность вообще не кончится.

Жизнь в Украине в ближайшие лет 50 не будет напоминать Данию или Швецию.

Нет, я не о "вечной войне" с Россией. Не будет никакой "вечной войны", потому что это с наблюдающейся реальностью не вяжется.

И с большой вероятностью после этой войны желание сюда ходить у российских режимов пропадет на десятки лет. Если останется теоретическая возможность ходить.

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Я о другом.

Не будет здесь модели "уютно жить". Не будет возможности игнорировать тектонические смещения. Глобальные и локальные. Технологические и демографические. Социальные и культурные. Экологические и экономические.

Не получится не замечать демографический кризис и игнорировать меры его разрешения.

Не получится взмахом волшебной палочки сделать Вжух! и экономическое чудо

Не получится Вжух! и плохие чиновники на всех уровнях заменены на компетентных и честных.

Нам и дальше придется тяжело эволюционировать.

Это я не пугаю, если что. Скорее наоборот.

Более интересного места, чем здесь, у вас никогда не будет. (Вот и слоган для миграционной программы придумал на после войны).

И я знаю, что кто-то к этому не готов. Не хочет всю активную жизнь играть в игру с неочевидными результатами. Хочется спокойно, чтобы дышалось тихо и уютно. Чтобы завтра было, как сегодня, но получше.

Но это, если честно, невыносимо скучно.

И — если уж совсем честно — нигде не гарантировано.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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