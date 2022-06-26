Нам не стоит ожидать, что РФ измотается или устанет, - глава ГУР Буданов

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Россия пополняет свои вооруженные силы за счет скрытой мобилизации, поэтому нет смысла ждать, пока ее наступательный потенциал иссякнет", – рассказал он.

По его мнению, Украина может добиться победы над РФ только посредством военной силы. Буданов убежден, что поначалу нужно стабилизировать ситуацию на фронте.

Тогда по стратегии Украина должна получить необходимое количество техники и подготовить силы и средства для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю собственную территорию.

"Нам не стоит ждать чуда, что они устанут, перестанут хотеть воевать и так далее. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления", - добавил генерал-майор Кирилл Буданов.

26 июня россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря. РФ использовала стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, взлетающие из района Астрахани. На вооружении этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут доставать на расстояние до 5500 км.

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