Нам не по дороге с российским Zомбилендом, - Подоляк о кандидатстве Украины в ЕС

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в ЕС, а Европа – единственная, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по дороге с российским Zомбилендом", - написал Подоляк.

23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал , что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.

Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.

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