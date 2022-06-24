Нам не по дороге с российским Zомбилендом, - Подоляк о кандидатстве Украины в ЕС
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украине не по дороге с российским Zомбилендом
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в ЕС, а Европа – единственная, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по дороге с российским Zомбилендом", - написал Подоляк.
- 23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.
- Боррель заявил, что Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал , что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах.
- Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.
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