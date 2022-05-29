"Нам не отмыться от крови": в Москве провели антивоенную акцию у российского МИДа
Две девушки вышли к зданию министерства иностранных дел России на антивоенную акцию, их не задержали
Об этом пишет телеграм-канал Avtozak LIVE.
"Нам не отмыться от крови". В Москве у здания МИДа провели антивоенную акцию", – говорится в сообщении.
На акцию вышли две девушки в измазанных красной краской белых платьях. Их не задержали.
- Напомним, в оккупированном Мелитополе сотни людей вышли на проукраинский митинг: поют гимн Украины и держат сине-желтую символику.
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