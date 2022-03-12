Нам не нужно ничего объяснять россиянам, нам нужно жить своей прекрасной жизнью, – военный психолог
Андрей Козинчук убежден, что россияне готовы терпеть биение ногами, унижение, низкий социальный статус
"Однако россияне не вытерпят только одного: нашей счастливой жизни", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Психолог добавил: "Нам не нужно что-то показывать или доказывать россиянам, нам нужно просто быть в безопасности, развиваться, быть счастливыми и разве что подавать пример. Потому что россияне, которые ненавидят Львов, это россияне, которые никогда там не были".
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Также он отметил, что нужно делать во время войны, чтобы стабилизировать психологическое здоровье: "Не сдерживайте эмоции. Хотите поплакать – плачьте. Хотите порадоваться – радуйтесь, именно это много людей себе запрещает. Если вам страшно – это тоже нормально, говорите о Другое дело: даже в худшие времена, во время войны у вас должно быть место для любви, для заботы о себе, старайтесь также о других, потому что многие не могут сами попросить помощи. происходит, потому что есть люди, которые на самом деле находятся в безопасности, однако читают и смотрят новости, поэтому ментально там, где страшно. Выходите из этого состояния".Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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