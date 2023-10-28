"Нам не нужна новая дорога, нам нужна победа". В городах Украины прошла еженедельная акция

Об этом из Запорожья передает корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидора.

Около 200 горожан прошлись шествием по проспекту Соборному в областную администрацию.

О требованиях людей, рассказала организатор акции.

"Мы требуем дофинансирования бюджетов общин до уровня 2021 года. А на локальном уровне: мы требуем позволить нам провести общественные слушания по бюджету, чтобы община могла выйти и убедиться, что деньги города Запорожья будут выделены на помощь Вооруженным Силам Украины", - отметила организатор акции и координатор ОО "ВУЗ" Валерия Морозова.

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На акцию пришли и переселенцы из области. Они призывают власти на местном и государственном уровне внести изменения в закон 10037.

"Я знаю, что такое Российская Федерация. Я очень хочу домой. Я хочу, чтобы мы помогли ВСУ. Я хочу, чтобы все деньги пошли на дроны и на освобождение наших земель", - рассказала Наталья, переселенка из Запорожской области.

По информации организаторов, подобные акции сегодня прошли в 45 городах Украины.