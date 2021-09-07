Нам не нужна американская система ПРО, - Кулеба

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщают Факты.

"Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Штатов. Есть другие страны, которые владеют ими и мы ведем переговоры о доступе к системе ", - отметил министр.

По его словам, противовоздушная и противоракетная оборона - это проблемные места в Украине, над которыми сейчас власть предметно работает.

"Можно много раз назвать оборонительное соглашение между Украиной и США рамочным, но это не отменит того факта, что в документе четко зафиксировано по какому направлению движется дальнейшее военно-техническое сотрудничество между двумя странами", - добавил дипломат.