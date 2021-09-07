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Нам не нужна американская система ПРО, - Кулеба

7 сентября, 2021 вторник
07:19
Общество Дмитрий Кулеба

Можно говорить, что "Джавелин" - это средство психологического сдерживания. Но если российские танки пойдут вперед, то останавливать их будут именно "Джавелин"

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщают Факты.

"Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Штатов. Есть другие страны, которые владеют ими и мы ведем переговоры о доступе к системе ", - отметил министр.

По его словам, противовоздушная и противоракетная оборона - это проблемные места в Украине, над которыми сейчас власть предметно работает.

"Можно много раз назвать оборонительное соглашение между Украиной и США рамочным, но это не отменит того факта, что в документе четко зафиксировано по какому направлению движется дальнейшее военно-техническое сотрудничество между двумя странами", - добавил дипломат.

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