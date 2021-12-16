Нам не назвали год, когда Украина станет членом НАТО, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Владимира Зеленского в Брюссель был успешным, и НАТО поддерживает евроатлантический курс Украины, однако не уточняет, когда именно государство сможет присоединиться к Альянсу
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил 16 декабря после встречи Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По словам министра, на встрече обсудили вопросы стратегии евроатлантической интеграции Украины и необходимости укреплять Вооруженные силы Украины посредством взаимодействия с НАТО и союзниками.
"Там все было очень хорошо, положительно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – сказал Кулеба.
Однако на встрече было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить без учета требований России.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор относительно вступления в НАТО.
- 16 декабря Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над новой стратегической концепцией, которая будет учитывать агрессивное поведение РФ и отражать намерение Альянса тесно сотрудничать с Украиной.
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