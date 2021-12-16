Нам не назвали год, когда Украина станет членом НАТО, - Кулеба

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил 16 декабря после встречи Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.



По словам министра, на встрече обсудили вопросы стратегии евроатлантической интеграции Украины и необходимости укреплять Вооруженные силы Украины посредством взаимодействия с НАТО и союзниками.



"Там все было очень хорошо, положительно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – сказал Кулеба.



Однако на встрече было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет проходить без учета требований России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор относительно вступления в НАТО.

16 декабря Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над новой стратегической концепцией, которая будет учитывать агрессивное поведение РФ и отражать намерение Альянса тесно сотрудничать с Украиной.