Нам не надо ничего делать, летим, как обезьяны, - Филатов о своем вероятном полете в космос

Об этом Филатов сказал в интервью Украинской правде.



По словам Филатова, будущие космические туристы проходили подготовку в учебном центре NASA в Пенсильвании.



"У меня есть" золотые крылья ", так называемые. Я прошел базовую подготовку астронавта. То есть нам много интересного рассказывали ...", - сказал Филатов.



Он отметил, что астронавты должны быть здоровы и спортивные, поэтому условно здоровый человек может лететь в космос.



"Тем более, что нам же ничего не надо делать, мы летим, как обезьянки. Нас просто сажают в лодочку, выводят в космос, мы там все посмотрели и нам вернули. То есть не надо никаких манипуляций, ничего нажимать", - пояснил он.

Он добавил, что коммерческие полеты должны начаться не ранее 2022 года. Так, планируется еще два тестовых полеты, дальше начнется подготовка. После этого участники должны пройти медицинский осмотр, подписать бумаги и за полгода каждого предупредят о том, когда будет подходить его очередь.



Филатов также рассказал, что 146 место в космический полет он купил за $ 175 тыс. Он также добавил, что с Украины билет купил Андрей Пальчевский. Его место, по словам Филатова, - между 300 и 400.