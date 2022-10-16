Нам не место в ЕС, – глава МВД Сербии

Об этом сообщило издание N1.

"Вопрос не в том, хотим ли мы присоединиться к ЕС, вопрос в том, хочет ли ЕС Сербию", - заявил Вулин.

По его мнению, "судя по безумному шантажу, которому они нас подвергают, чтобы признать Косово, отменить Республику Сербскую и наложить санкции на Россию, они нас не хотят".

Кроме того, по словам сербского министра, Европейский Союз как альянс "уходит в прошлое", поскольку с утратой политической независимости страны ЕС "стали территориями, а не государствами".

8 октября президент Сербии Александар Вучич заявил, что якобы в 1999 году руководители США и Великобритании требовали от Венгрии "начать наземное наступление на сербскую территорию".

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