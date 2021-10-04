Нам надо думать сейчас, как не вступить в очередной раз впросак после побега пиратов, захвативших страну, - Княжицкий

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Аваков (бывший министр МВД ред.) и Разумков (глава ВР - ред.) несомненно были одними из самых умных людей во властной команде. И именно поэтому, между прочим на них часть ответственности за приход к власти группки непрофессиональных коррупционеров, которые решили строить автократию. Их уход - это не решение Зеленского, это их решение. Аваков сам написал заявление, Разумков не захотел нарушать закон вопреки воле Зеленского, очевидно понимая последствия для себя", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп отметил, что Украина входит в осень без денег, с дорогим газом, а также "с Зеленским, которого уже сейчас весь мир ставит в один ряд с Путиным и другими крупнейшими коррупционерами".

"Умные люди из команды "слуг" это осознают. Поэтому главное, о чем нам надо думать сейчас: как не вступить в очередной раз впросак после побега пиратов, захвативших страну. А людям ответственным следует понять, что в политике, как и в жизни, лучше с мудрым потерять, чем с дураком найти. Найдешь три копейки и потеряешь себя", - добавил Княжицкий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнение и назначение нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .

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