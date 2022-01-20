"Нам многое вспомнят": политолог Саакян считает, что во время интеграции в ЕС и НАТО будет много требований к Украине

Об этом он заявил в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.



"С Венгрией есть фактор выборов. Правящая партия и премьер подходят к ним с достаточно затруднительным для них электоральным положением. Довольно неоднозначная ситуация - выиграют они или нет - чуть ли не впервые за долгие годы. Конечно, радикализация риторики и использование фактора венгров зарубежных - это очень характерно для венгерской политики, особенно в такой ситуации. Там не только мы плохие. Там все соседи плохие. Все соседи почему-то неправильные и почему-то не любят венгров. В этом случае нам нужно к этому спокойно относиться", - отметил политолог.



Он добавил, что это можно рассматривать в стратегической перспективе.



"Когда мы говорим о евроинтеграции и интергации в НАТО, должны помнить, что это решение принимается консенсусно. На финишной прямой, когда все будет выполнено, когда к нам невозможно будет придраться никоим образом, то потом нам начнут выкручивать руки, как это было с Северной Македонией. А измените, пожалуйста, название, не измените - никуда вы не пойдете, Греция сказала им. Когда сменила название, Болгария вспомнила, что они язык не признают. Вы скажите, что это диалект болгарского, и тогда вы будете двигаться дальше. В НАТО вступите, а в ЕС - нет", - сказал Саакян.



По его мнению, нужно готовить Украину на такой случай.



"Нам много вспомнят много аспектов, соседи вспомнят нам историю, и идентичность, и вопросы своих меньшинств у нас. Мы должны быть готовы к этому, абсолютно безэмоционально, просто готовить агрументы, для того чтобы мы с этим работали", - подытожил политолог.

В МИД Венгрии заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если в стране изменится ситуация с соблюдением прав национальных меньшинств, в том числе венгров.