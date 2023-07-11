Калибр ожиданий реакций от мирового сообщества на нашу войну и катастрофы продиктован нашим пребыванием внутри катастроф. Нам кажется, что на планете больше ничего нет, кроме Украины, ее мучений и жертв, ведь вся лента в трагедии. Где реакции, где вмешательство? Чем вы там вообще заняты на своем Западе и во всем мире?

Но если зайти на Google Earth, отскролить до размеров планеты, чтобы исчезли границы, и повертеть гигантским шаром — то с первого раза удастся еле попасть курсором в Украину, не то что в Каховку.

Мы иллюстрируем свою трагедию крадеными фотками из чужих наводнений, о которых даже не знаем, где происходили, какой у них был масштаб, сколько погибло людей и нужна ли там была помощь. Кого-то из нас это вообще волновало?

Да, несомненно, для нас это трагедия. Но мы иллюстрируем свою трагедию крадеными фотками с чужих наводнений, о которых даже не знаем, где происходили, какой у них был масштаб, сколько погибло людей и нужна ли там была помощь. Кого-то из нас это вообще волновало? Наводнения в Индии, пожары в Австралии, война в Сирии, теракты на Востоке до нашей войны были просто картинками в ленте новостей. Да, страшными. Но просто картинками, мы скролили дальше. Точно так же рядовой обитатель планеты Земля видит наши трагедии. Хотя даже больше, вовлеченность мира в проблемы Украины несравнимо больше, чем вовлеченность Украины в проблемы мира. Мы, как маленькие дети, требуем монопольного внимания к себе и ревнуем, если мир смеет заниматься еще чем-нибудь кроме нас. И устраиваем истерику, если уровень внимания не такой, как нам хочется.

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И об ООН.

ООН — это что-то вроде мирового ОСМД. Ожидать от ООН остановок войн или вмешательства в их ход, это как ожидать от ОСМД снижения курса доллара.

ООН была создана в 1945 году как организация стран - победителей Второй мировой войны, которая должна следить за тем, чтобы страны-победители между собой не воевали, а нормально коммуницировали. Поэтому сейчас даже Германия, страна, несомненно, богатая и влиятельная, не имеет права вето на голосованиях. Как и не имеет ядерного оружия. А смешной Макрон, над которым мы хохочем — имеет.

Есть страны-победительницы, и есть, как сказал Тони Джадт, страны исторические неудачники. Единственная сила, которая может это изменить – это Третья мировая, которая разрушит все договоренности предыдущей войны и заставит мир договариваться и объединяться по-новому. Но нам вряд ли понравится такой вариант развития событий

Свои задачи ООН с горем пополам выполняет — государства-основатели не стреляют друг в друга ядерными ракетами, и то хлеб. Результаты Второй мировой войны определили мировой порядок, и мы с ним ничего поделать не можем. Есть страны-победительницы, и есть, как сказал Тони Джадт, страны исторические неудачники. Единственная сила, которая может это изменить – это Третья мировая, которая разрушит все договоренности предыдущей войны и заставит мир договариваться и объединяться по-новому. Но нам вряд ли понравится такой вариант развития событий, потому что шансы Украины в мировой войне несравнимо меньше, чем в украинско-российской. В мировой войне миру будет не до нас, а худшего сейчас и придумать трудно.

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Я что-то не понимаю, чего мы добиваемся? Чтобы Европа тоже начала воевать с Россией и держала свои "патриоты" и "абрамсы" по своим Парижам, потому что самим теперь нужно больше? Да, шансы одолеть Россию несравненно выше, но пока это случится — нам здесь точно не поздоровиться и уровень катастроф, преступлений и убийств только стремительно вырастет. Да, пока Россия не напала на Европу или США — им не хочется вступать в войну. Потому что НАТО – это оборонная стратегия, а не атакующая. Мы тоже не хотели вступать в войну с Россией, пока она нас не напала.

Я разделяю и всячески поддерживаю лоббирование украинских интересов в мировых сообществах, потому что это мои интересы. Но лоббирование интересов — это трезвая целенаправленная дипломатическая работа и бесконечные диалоги, а не вопли, упреки, насмешки и карикатуры. Такое помогает только контейнировать ярость, а вот польза для нашей страны и нашего будущего нулевая.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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