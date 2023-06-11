Нам известно, что есть точки на левобережье Херсона, где нет боевых российских подразделений, - волонтер Гилин

Об этом Евгений Гилин рассказал в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо".

"Пока знаем, что летают дроны и военные с их помощью видят ситуацию по перемещению российских войск по левому берегу. И туда направляют дальнобойные артиллерийские удары. Нам известно, что есть точки на левобережье, где нет боевых подразделений. Это ближе к Херсону. Потому что из тех точек осуществляется эвакуация Вооруженными силами. Но глобальной картины, к сожалению, не имеем. Должно быть информирование и отмечание буквально этих точек, в которых нет риска для волонтеров. Это сейчас является важнейшим ресурсом, потому что получая этк информацию подразделения ГСЧС или волонтерские бригады могут наращивать эвакуационную логистику на левый берег. Мы понимаем, что сейчас на левом берегу есть риск, поэтому подчеркиваем, что должна быть координация между всеми, к сожалению, не знаю есть ли обмен информацией между военной администрацией, ГСЧС и ВСУ. Мы считаем, чем быстрее мы получим информацию о безопасных точках левобережья, тем больше мы сможем нарастить гуманитарно-эвакуационную логистику".